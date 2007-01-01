Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области сгорел дом и автомобиль

В субботу, 30 августа, пожарные расчеты региона выезжали на борьбу с огнем в двух районах области.
Владимир Андреев
31.08, 12:13
0 428
В Жуковском районе вспыхнул садовый домик. Сигнал о возгорании поступил в 19:57.

Постройка загорелась на улице Московская в деревне Воробьи. Огонь удалось оперативно потушить, по сообщению регионального МЧС пострадавших в результате пожара нет.

В Боровском районе в 22:04 пришло сообщение о полыхнувшем в Ермолино на улице Кирова автомобиле.

Судя по опубликованным МЧС фото, моторный отсек легковое авто сгорел полностью и восстановлению не подлежит. В этом пожаре тоже никто не пострадал.

