В Калужской области сгорел дом и автомобиль
В субботу, 30 августа, пожарные расчеты региона выезжали на борьбу с огнем в двух районах области.
В Жуковском районе вспыхнул садовый домик. Сигнал о возгорании поступил в 19:57.
Постройка загорелась на улице Московская в деревне Воробьи. Огонь удалось оперативно потушить, по сообщению регионального МЧС пострадавших в результате пожара нет.
В Боровском районе в 22:04 пришло сообщение о полыхнувшем в Ермолино на улице Кирова автомобиле.
Судя по опубликованным МЧС фото, моторный отсек легковое авто сгорел полностью и восстановлению не подлежит. В этом пожаре тоже никто не пострадал.