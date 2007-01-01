Смертельное ДТП со скутером унесло жизнь подростка в Калужской области

Под Калугой в результате лобового столкновения скутера с автомобилем погиб подросток.

Правоохранительные органы устанавливают все детали смертельной аварии, случившейся 30 августа в 16:10 на 27-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск». Об этом сообщило калужское УМВД.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2012 года рождения, управляя скутером, оказался на полосе встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате происшествия пассажир скутера, подросток 2014 года рождения, погиб. Сам водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был доставлен в больницу.

Расследование показало, что скутер принадлежит отцу юного водителя, который лично разрешил сыну покататься. Сотрудники ГИБДД возбудили в отношении отца административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу руля лицу без прав. Параллельно решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.