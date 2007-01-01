ПВО сбила беспилотник над Калужской областью
В ночь на 26 августа над Козельским районом Калужской области расчеты противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На место происхождения сразу выехала оперативная группа для оценки обстановки.
По предварительным данным, инцидент обошелся без человеческих жертв. Также не зафиксировано каких-либо разрушений объектов инфраструктуры.
В эту же ночь воздушные цели фиксировали и в других регионах. По данным военного ведомства, всего с полуночи было перехвачено и уничтожено несколько десятков украинских дронов над территориями Ленинградской, Рязанской, Тульской и других областей. Позднее с 7:00 до 7:30 еще восемь беспилотников сбили над воздушным пространством Республики Крым.