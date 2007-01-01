Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия ПВО сбила беспилотник над Калужской областью
Новость дня Происшествия

ПВО сбила беспилотник над Калужской областью

В ночь на 26 августа над Козельским районом Калужской области расчеты противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат.
Ольга Володина
26.08, 08:28
0 514
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На место происхождения сразу выехала оперативная группа для оценки обстановки.

По предварительным данным, инцидент обошелся без человеческих жертв. Также не зафиксировано каких-либо разрушений объектов инфраструктуры.

В эту же ночь воздушные цели фиксировали и в других регионах. По данным военного ведомства, всего с полуночи было перехвачено и уничтожено несколько десятков украинских дронов над территориями Ленинградской, Рязанской, Тульской и других областей. Позднее с 7:00 до 7:30 еще восемь беспилотников сбили над воздушным пространством Республики Крым.

