В Калуге пропал 12-летний мальчик
Последний раз Игоря Смышляева видели 22 августа.
Пока нет данных, где он может находиться, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост школьника – 160 сантиметров. У него русые волосы, серо-зеленые глаза.
Подросток был одет в красную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны с оранжевыми надписями по бокам и черные кроссовки с белыми полосками по бокам.
Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.