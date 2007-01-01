Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге пропал 12-летний мальчик
Происшествия

В Калуге пропал 12-летний мальчик

Последний раз Игоря Смышляева видели 22 августа.
Дмитрий Ивьев
25.08, 11:41
0 746
Пока нет данных, где он может находиться, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост школьника – 160 сантиметров. У него русые волосы, серо-зеленые глаза.

Подросток был одет в красную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны с оранжевыми надписями по бокам и черные кроссовки с белыми полосками по бокам.

Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

