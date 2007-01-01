Афиша Обнинск
Силы ПВО сбили над Калужской областью два беспилотника
Происшествия

Силы ПВО сбили над Калужской областью два беспилотника.

В ночь на 25 августа над территорией Калужской области работала система противовоздушной обороны.
Ольга Володина
25.08, 08:21
0 521
Как сообщил губернатор Владислав Шапша, военные уничтожили два вражеских дрона в небе над Сухиничским и Кировским районами.

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным никто из местных жителей не пострадал. Критическим объектам инфраструктуры также не был нанесен ущерб.

По данным оборонного ведомства, всего в период с 23.00 24 августа до 7.00 25 августа силы ПВО перехватили и уничтожили двадцать один беспилотник самолетного типа:

·         7 – над территорией Смоленской области,

·         6 – над территорией Брянской области,

·         3 – над территорией Орловской области,

·         3 – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву,

·         1 – над территорией Тверской области.

 

