Силы ПВО сбили над Калужской областью два беспилотника.

В ночь на 25 августа над территорией Калужской области работала система противовоздушной обороны.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, военные уничтожили два вражеских дрона в небе над Сухиничским и Кировским районами.

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным никто из местных жителей не пострадал. Критическим объектам инфраструктуры также не был нанесен ущерб.

По данным оборонного ведомства, всего в период с 23.00 24 августа до 7.00 25 августа силы ПВО перехватили и уничтожили двадцать один беспилотник самолетного типа:

· 7 – над территорией Смоленской области,

· 6 – над территорией Брянской области,

· 3 – над территорией Орловской области,

· 3 – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву,

· 1 – над территорией Тверской области.