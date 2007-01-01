Силы ПВО сбили над Калужской областью два беспилотника.
В ночь на 25 августа над территорией Калужской области работала система противовоздушной обороны.
Как сообщил губернатор Владислав Шапша, военные уничтожили два вражеских дрона в небе над Сухиничским и Кировским районами.
На местах работают оперативные группы. По предварительным данным никто из местных жителей не пострадал. Критическим объектам инфраструктуры также не был нанесен ущерб.
По данным оборонного ведомства, всего в период с 23.00 24 августа до 7.00 25 августа силы ПВО перехватили и уничтожили двадцать один беспилотник самолетного типа:
· 7 – над территорией Смоленской области,
· 6 – над территорией Брянской области,
· 3 – над территорией Орловской области,
· 3 – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву,
· 1 – над территорией Тверской области.