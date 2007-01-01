Калужанка попала под колёса BMW на улице Энергетиков

В субботу, 23 августа, на улице Энергетиков в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Инцидент случился около двух часов дня неподалёку от дома №35. Водитель автомобиля BMW пятой серии, мужчина 36 лет, сбил женщину 1999 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте.

В результате наезда пешеход получила травмы различной степени тяжести. После оказания первой помощи на месте происшествия женщину доставили в медицинское учреждение.

Это ДТП стало одним из четырёх инцидентов, зарегистрированных в Калужской области за тот день. Всего в результате аварий пострадало шесть человек, которые также были госпитализированы в больницы региона.