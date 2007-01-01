Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области перевернулся и сгорел автомобиль BMW

В воскресное утро 24 августа, вблизи деревни Дошино Калужской области иномарка BMW не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет.
Владимир Андреев
24.08, 11:33
0 164
Машина перевернулась, в результате чего её корпус получил серьёзные повреждения. Сильный удар привёл к моментальному возгоранию, и в скором времени автомобиль был охвачен пламенем.

Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы. На место прибыли расчёты пожарных, сотрудники дорожной инспекции и медики. Их усилиями огонь был потушен, однако салон и двигательный отсек к этому времени уже полностью выгорели.

Водителю иномарки оказана медицинская помощь. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшей аварии.

