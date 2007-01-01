Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Жиздринском районе произошло серьезное ДТП с участием трех машин
Происшествия

В Жиздринском районе произошло серьезное ДТП с участием трех машин

Дарья Джуманова
23.08, 11:46
0 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Авария случилась в пятницу, 22 августа, в 14:08, на 300-м километре трассы «М-3», сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате машина столкнулась с «Хендай Солярис». От удара «Ладу» отбросило на припаркованную у обочины «Шкоду Октавия».

В ДТП пострадали водитель «Лады» и трое пассажиров «Хендай»: женщина 1990 года рождения и двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJlUU1VY01hcWtRSXE2cmVUSlRrS2c9PSIsInZhbHVlIjoiS0drc0I5MjY2bzBLNjlhY3R3MFdwWWZXei9OQU9VcE5nTm5FYmg4TXZSMWtpdm90a1dqS2dYbXlHdGpSbWFvUkdWOVByb2h5VkE4MkJvc2kvQmpRM1RsQ3VSZmFKVUl5NUduSU9yYi9qVVhIbEljbkovczRPeDRNUDBpbzFEVjJrbVMyVWp0T1Y1WkVqbjZadXNJN3NNb2c3NnlOY2tZY0hwODN0ME9JNjEzaVlGWTVkSC9QYlEwT0Yzc3BZTVlWRDlMYnJUNXozaDBPcVJmeXhNWktTY3hqN1VrazJVeDVuSGJla2Q4em9DTllra1J3U29TWkd5NVJmVDJlSTBaMDBMNWJCT0w5YXk0V2FYYndESExQQXc2aVJxS2VqdGpnQTUrTUVkeFFxdWdZNmdwSFVJelYxNUVqeTNjaU9DSDlzck0xQTdmWmJHd0hxb0gvMTluRjVSV2FEbUdaZ2k0TGMxQmcySUZrUytWSUxqY0Zma2xOZktQRWJOZUVNUkpEb1dmM0xGamNHOXB3RW5lVm9WNXc3YjRYYk5IOGc2YVZTQnBJZU5zeGFha2pZVzA4d3lZNUhBTnY5cGxXYUZsZSIsIm1hYyI6Ijc1MTQ2MDRkODA1ZmFiMmM0OGFiMGQyZGM5MmNmOWY0MWYzZTZmZmNkYmU5ODRiMDkzOWE0NDBiMTEyNTc4ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdLSzRuVXVtYkJxZXZTamhhR0pBTnc9PSIsInZhbHVlIjoiaEI2eHF6SkRuUCt6WFI4UEJtNWZOd1daM2NSR252MXVBYTd0c05FSTdUTlVzbHZDQXRmbHFqMjlGSS9UTXpWbEhicWYxenNBMjhiQ2VFSGpQc0lGQ3E5QmFLZFEvVDFVVmtCN1oxamltanlmSnVRSXpSd1d1aCtDSmJ0ekl4YkJ5akNZZFU5SnJxRy9kOEExQ0FmR2JrY0Z1VzZnWVV6OW1wMjN3R0VwZ1RxMVVRQ3VJcEFxY1VqbEdSMVdFRmJnSFhoeHUwTkZIVkZnd2MvT3ZnU1VaZzFpVGdSZXZvMEpzNDkvSkxNVVJGalVHYU91eTNtN2dtZnhWQnJzR2xQOUQ5NElDMnNOU3loTXl1UDlnVkZLbVd4cUQ0NFdsTCt2cFdYREx1R3M5MWVtRkV6aW9HNFFZZDRvUHM2dVIvMXd5a2d3M1BXVTB1cVo5YXlPVXNvRThFVXJ2bEJWNG5iZjkvTU1IOFNiRmg1ekxpV2QwVlFFTVBjTWRobU1PelBwM2JmeEl5UTNsQVBiQmtnR2FRaEJVeHhtd2szc05Jc3I5WUJzODkxVjhXZGJFMVRYbXdsd21kRDRrUm5vb3FDays0LzBlUnpCakFpVUU3SE5kdFdZeFd2cEM5ZTJHMVhUSytoV2xqb2tzSmcyOC9CT1paMCs4Ym9ZdDh0T2dvS2pxVUlhc21pZ3lTSjdrSGZCY081b3Qwb3BWZHovRDYybjZOOTlkNW1qMWhvU2N0dkRqQjRDQUdERkR0MmkwZUVDTnMzOENua0ZOR1BHKzlkMWNaMWlteXczZG9tU2tkT1d2S3dEMFpvTG5SUUhoQjJiQzJBQmdxajU1cG5rWnplTiIsIm1hYyI6ImIyZjg5NDY1OTMwMTM4NmM5ZGQ4MjE2MDE4OWEyNDNiZDdiYjFhYTZmNWRkMDA4ZWExZjRhYjYyZjVhOTQ4MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+