В Жиздринском районе произошло серьезное ДТП с участием трех машин

Авария случилась в пятницу, 22 августа, в 14:08, на 300-м километре трассы «М-3», сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате машина столкнулась с «Хендай Солярис». От удара «Ладу» отбросило на припаркованную у обочины «Шкоду Октавия».

В ДТП пострадали водитель «Лады» и трое пассажиров «Хендай»: женщина 1990 года рождения и двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.