Главная Новости Происшествия В Козельске столкнулись Renault Logan и Chevrolet Niva
Происшествия

В Козельске столкнулись Renault Logan и Chevrolet Niva

22 августа в Козельске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Ольга Володина
22.08, 13:20
0 679
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Авария случилась в 8:03 утра на улице Чкалова, где столкнулись Renault Logan и Chevrolet Niva. От силы удара автомобиль Renault съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП имеется пострадавший, которому потребовалась медицинская помощь. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и причины дорожного инцидента. МЧС напоминает, в случае если вы стали очевидцем или участником происшествия, следует немедленно звонить по телефону экстренной службы «112».

