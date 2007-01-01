Афиша Обнинск
Происшествия

Туляк обворовал многодетную калужанку

В Козельске вынесли приговор 24-летнему жителю Тульской области, обвиняемому в мошенничестве при выполнении ремонтных работ.
Ольга Володина
22.08, 12:22
0 341
Об этом сообщили 22 августа в прокуратуре Калужской области. Мужчина заключил договор с 34-летней многодетной матерью на ремонт кровли ее дома на сумму 285 тысяч рублей, но затем многократно завысил стоимость работ.

Узнав о наличии у женщины денежных средств, подсудимый начал сообщать ей ложные сведения о необходимости дополнительных работ и искусственно завысил их стоимость. В результате общая цена ремонта увеличилась почти в три раза, а ущерб потерпевшей составил более 450 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил весь причиненный ущерб. Суд учел позицию прокуратуры и назначил виновному наказание в виде принудительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

