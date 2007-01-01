Афиша Обнинск
Происшествия Калужского мошенника уличили в ложном доносе
Происшествия

Калужского мошенника уличили в ложном доносе

В Калуге возбудили уголовное дело против 22-летнего местного жителя по статье о заведомо ложном доносе.
Ольга Володина
22.08, 09:12
Как сообщила 22 августа пресс-служба УМВД по области, молодой человек сначала обманул своих знакомых, а затем попытался ввести в заблуждение правоохранительные органы.

По  материалам дела, калужанин предложил приятелям инвестировать в биржевые торги через своего «знакомого брокера». Для убедительности он показал поддельную переписку, где фигурировали крупные суммы на его счету. Доверчивые знакомые начали переводить ему деньги, но так и не дождались обещанной прибыли, после чего обратились в полицию.

Когда молодой человек узнал о заявлении в полицию, он сам пришел с ложным сообщением о том, что «брокер» его обманул. Однако экспертиза телефона показала, что никакого брокера не существует — аккаунт и всю переписку мошенник создал самостоятельно. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

