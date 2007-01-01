В Калужской области водитель трактора пострадал в ДТП

21 августа в Барятинском районе Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Об этом сообщили в МЧС по Калужской области. Инцидент случился около одиннадцати часов утра в деревне Шемелинки.

По предварительной информации, сельскохозяйственная машина марки «Булл» съехала в дорожный кювет и опрокинулась на бок. От сильного удара разбилось лобовое стекло кабины.

В результате аварии тракторист получил травмы, мужчине потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины, которые привели к съезду сельхозтехники в кювет.