Калужские полицейские задержали подозреваемого в уличном ограблении
Происшествия

Калужские полицейские задержали подозреваемого в уличном ограблении

21 августа калужские правоохранители сообщили о задержании 23-летнего местного жителя, подозреваемого в уличном ограблении.
Ольга Володина
21.08, 09:47
0 630
Мужчину задержали по горячим следам вскоре после происшествия. Как выяснилось, задержанный уже был ранее судим.

Инцидент произошел после мимолетного знакомства троих людей. Подозреваемый, присоединился к паре на лавочке, затем проследовал за мужчиной в сторону остановки и предпринял попытку вырвать его сумку. От резкого рывка потерпевший упал, а ремешок сумки порвался, что позволило злоумышленнику завладеть имуществом и скрыться.

Благодаря оперативной работе полиции и записям с камер видеонаблюдения, личность подозреваемого была быстро установлена. Вскоре его задержали, похищенное изъяли и вернули владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

