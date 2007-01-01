Афиша Обнинск
Главу «Русской общины» Калужской области задержали

Известный в Обнинске как глава местной «Русской общины» Руслан Денисов, был задержан по уголовному обвинению, сообщают федеральные СМИ.
Ольга Володина
21.08, 08:36
Официальных комментариев от органов пока не поступало (по нашей информации они будут сегодня), но на данный момент из неофициальных источников известно, что силовики провели в его доме обыск, после чего доставили мужчину на допрос.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба на вымогательство полутора миллионов рублей.

По данным неофициальных источников в силовых структурах, Денисов попытался помочь своей знакомой взыскать долг с человека, разбившего ее машину. Тот ранее добровольно дал расписку сделать это, но затем перестал выходить на связь.

Визит в Козельск для личной беседы с должником закончился серьезным конфликтом и заявлением в правоохранительные органы.

Следствие сочло методы давления незаконными и предъявило обвинение в вымогательстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пока оперативные службы выясняют все детали произошедшего.

