Главу «Русской общины» Калужской области задержали

Известный в Обнинске как глава местной «Русской общины» Руслан Денисов, был задержан по уголовному обвинению, сообщают федеральные СМИ.

Официальных комментариев от органов пока не поступало (по нашей информации они будут сегодня), но на данный момент из неофициальных источников известно, что силовики провели в его доме обыск, после чего доставили мужчину на допрос.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба на вымогательство полутора миллионов рублей.

По данным неофициальных источников в силовых структурах, Денисов попытался помочь своей знакомой взыскать долг с человека, разбившего ее машину. Тот ранее добровольно дал расписку сделать это, но затем перестал выходить на связь.

Визит в Козельск для личной беседы с должником закончился серьезным конфликтом и заявлением в правоохранительные органы.

Следствие сочло методы давления незаконными и предъявило обвинение в вымогательстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пока оперативные службы выясняют все детали произошедшего.