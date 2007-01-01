Главу «Русской общины» Калужской области задержали
Официальных комментариев от органов пока не поступало (по нашей информации они будут сегодня), но на данный момент из неофициальных источников известно, что силовики провели в его доме обыск, после чего доставили мужчину на допрос.
Поводом для возбуждения дела стала жалоба на вымогательство полутора миллионов рублей.
По данным неофициальных источников в силовых структурах, Денисов попытался помочь своей знакомой взыскать долг с человека, разбившего ее машину. Тот ранее добровольно дал расписку сделать это, но затем перестал выходить на связь.
Визит в Козельск для личной беседы с должником закончился серьезным конфликтом и заявлением в правоохранительные органы.
Следствие сочло методы давления незаконными и предъявило обвинение в вымогательстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пока оперативные службы выясняют все детали произошедшего.