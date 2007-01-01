В ночь на 21 августа над Калужской областью силы противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что цели были уничтожены над Мосальским и Козельским районами. По предварительной информации, происшествие не повлекло за собой жертв среди местного населения или разрушений на земле.

Согласно сводке министерства обороны, всего было отражено нападение пятидесяти дронов над территорией девяти регионов России и акваторией Черного моря. Наибольшее количество беспилотников, двадцать один, сбили над Ростовской областью, еще несколько над Воронежской, Белгородской областями и Крымом.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и оставаться бдительными. Жителям рекомендуют незамедлительно информировать экстренные службы о обнаружении любых подозрительных предметов или объектов, позвонив по номеру «112».