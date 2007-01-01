В Калужской области мотоциклист попал в ДТП с автомобилем

В Калужской области, в поселке Бетлица, произошло ДТП с участием двух транспортных средств одной марки.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Столкновение автомобиля «Рено» и мотоцикла «Кавасаки» случилось около восьми вечера 19 августа на улице Калинина. В результате аварии пострадал один человек.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты МЧС, сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи работали на месте ДТП. Они оказывали помощь пострадавшему и фиксировали обстоятельства происшествия.

Сотрудники автоинспекции устанавливают причины столкновения.