В Калуге автомобиль сбил двух подростков на самокате

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области 19 августа, в ночь на 18 августа в городе произошло серьезное ДТП.

Инцидент случился в 00:30 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №1 по улице Гагарина.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте с улицы Сквер Мира не заметил двух подростков на самокате. 16-летний водитель самоката и его 14-летний пассажир пересекали проезжую часть, не спешившись.

Оба несовершеннолетних с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.