В Калуге автомобиль сбил двух подростков на самокате
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области 19 августа, в ночь на 18 августа в городе произошло серьезное ДТП.
Инцидент случился в 00:30 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №1 по улице Гагарина.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте с улицы Сквер Мира не заметил двух подростков на самокате. 16-летний водитель самоката и его 14-летний пассажир пересекали проезжую часть, не спешившись.
Оба несовершеннолетних с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.