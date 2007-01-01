Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге автомобиль сбил двух подростков на самокате

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области 19 августа, в ночь на 18 августа в городе произошло серьезное ДТП.
Ольга Володина
19.08, 14:27
1 1080
Инцидент случился в 00:30 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №1 по улице Гагарина.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте с улицы Сквер Мира не заметил двух подростков на самокате. 16-летний водитель самоката и его 14-летний пассажир пересекали проезжую часть, не спешившись.

Оба несовершеннолетних с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

