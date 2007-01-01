Афиша Обнинск
Пешеход пострадал в ДТП на калужской «зебре»
Происшествия

Пешеход пострадал в ДТП на калужской «зебре»

18 августа около 20:15 на улице Пестеля в Калуге произошло ДТП.
Ольга Володина
19.08, 09:00
0 751
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Водитель Škoda Octavia совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу. В результате аварии человек получил травмы.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Они оказывали помощь пострадавшему и оформляли место ДТП.

Спасатели вновь призывают водителей быть особенно внимательными в дождливую погоду и в темное время суток, когда видимость на дорогах ухудшается.

