В Медынском районе Lada Largus сбила велосипедиста
18 августа в 9:30 на одной из улиц райцентра произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и велосипедиста.
По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта не смог избежать столкновения и ударился о машину, разбив лобовое стекло своим телом.
На место происшествия оперативно прибыли девять сотрудников экстренных служб, включая сотрудников ГИБДД и медиков. Велосипедист получил травмы, его состояние сейчас уточняется.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники дорожной полиции выясняют, кто из участников движения нарушил правила и стал виновником столкновения.