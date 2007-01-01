Афиша Обнинск
Происшествия

В Медынском районе Lada Largus сбила велосипедиста

18 августа в 9:30 на одной из улиц райцентра произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и велосипедиста.
Ольга Володина
18.08, 15:17
0 315
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта не смог избежать столкновения и ударился о машину, разбив лобовое стекло своим телом.

На место происшествия оперативно прибыли девять сотрудников экстренных служб, включая сотрудников ГИБДД и медиков. Велосипедист получил травмы, его состояние сейчас уточняется.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники дорожной полиции выясняют, кто из участников движения нарушил правила и стал виновником столкновения.

