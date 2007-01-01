Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пропавшие в Екатеринбурге дети нашлись в Калужской области
Происшествия

Пропавшие в Екатеринбурге дети нашлись в Калужской области

Братьев шести и пяти лет увезли обманом.
Сергей ПЕТРОВ
18.08, 13:38
1 974
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Историю исчезновения двух братьев Филиппа и Савелия портал екатеринбургских новостей E1 начал освещать еще 8 августа.

Тогда отец шестилетних Филиппа и Савелия по договорённости с матерью забрал детей из садика.

Пара рассталась и по решению суда дети остались с матерью. Отец мог видеться с ними только с ее разрешения.

Вот и в тот день он получил его, и из садика должен был направиться с чадами на дачу к родителям, однако пропал.

Все это время мать и органы разыскивали детей и 15 августа стало известно, что их вернули матери.

Как оказалось, отец увез их в Кировский район Калужской области.

- Мальчики вернулись в Екатеринбург, - сообщила Любовь нашим екатеринбургским коллегам. - Нашли в Калужской области в глухом поселении. Спасибо отработанным действиям оперативных служб Кировского района и Екатеринбурга. 100% вовлеченность в поиски 24/7 дала результат. Дети со мной. Я сама лично забирала их у отца, а он явно не ожидал, что я приеду в считанные часы после новости.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZ2U1ZaTEJMZUZmQTF2emp6cGl2dGc9PSIsInZhbHVlIjoiVXlMNFB2Rmp3c0ZXcU5oZUs1VkJKbkFYajJuTjQ0VlJ2S3RYbDZadVdVdFFNSlA4c0Rnb2hlMlBHV09KTDRqRlV1NjlHUWt0TTNPVDBCMDcxWnFVb09MdndBSnJBUTlpSXJ4anFNaDk3eWZzSE0zeEsrU1ZKTU9RbjVVLzJQUzkvTlk0NXBoa205S1c1OGR4bndwcXlRd29GdFRpN3RVdGd0bmhjRzBNeGJtODErQlV4WWRtWCt5NTNuZGg5b3AzdnZ0YlNUUFhQTGMxandrakFKaEMwdzhCaUlVZHNPaTZUZVhoVGcyQnZNcHZnVXFoRnUwaXlCWHlZVS9zUHFqMUp0WnB4a2ZOVHpJY2Y5cEZBK0x0QWIzQ0dTRUUyNXRBZ2dFVERPUkJzdTVRT1EwMVN4a2U3K2dhYmFvaHJ5VlgraUIxOTY4UnFTQmF2SnZYNC9kN0dIMk4yTUpYQW1MS3lpZFlYM1FIbktWdytIRVRCTmt5TVZrVWsyNG5KRS90cjlkU0puVllUek01WjJGdzBJemc5ZllKTnMzeFRud2p0bHN2ckhDOHRnRHF1TFRmUUdPR2UyQ3piYVBxNjhXciIsIm1hYyI6ImRhY2ZjNjFhOGM2OGFiZDJlNzYxY2I2ZDJhN2IzMTdiM2UyMTAwNDZhZWNjNGFiMjJmNGU2ZGMzZjZmNjljMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNCK0ljYTN1MFNwZE80djdLTXIvVEE9PSIsInZhbHVlIjoiMUo1aEVpeWtuZzFaTzZXOW5jb3RsZFVhd1ljQUd6Q2FqVERSNTN5T2VWMDZHTytGcndwamJiYmZhUm12dFkzekY2OVRRRzhBVmhnZTd2Z3Rlbm1uVkNXWlQwM2NBVW8rYnlvd0xMTU9MdnQ1UU9YRC9QS1p2bXE5amNlTGprTEdPaVl6NzAwSFpIcmlQOWtKVzNXYjdHQ29FSmduQXdsb3lZMW1XcUQycjVtcFd6UjkzWjhRSTBxNzY4TVZ6ZkpUTGY1TnJEL0dwNHRnUkZQZ2VZNkx0L3JMZmh2TEE4amRCRy9ibzJyOVdkeHV3MDNEaG9nWlRXblFSVnlxOFFRR1R5YkE1Smw0WjdlakFLUkI5SGxiaHZXYkhZcGVkcEE4RGtOc2ZHNmJiNmZIV1ZwV2xiRW9iL3NDRkJuamdPeWp5TnhRQmJoREhxbFdXTkhGbG5OOUtYUjYzY3U4Lzk4WEJSSkoyWUU4OUZQRjlmRVFVV3ZIa2ZMT0tYWXM2RnV5eDVqZDcyL2JNaWM1OUZQUmk0MnRBR2poekdjWDR5OVVLWW1OVW1iZnd4ZkEyOHdaOTNTcmlEYkV2dzhoclMyOW5xdGFGYjA5Zy9GaTB0eGVOZHd6MzF4SEVzZ01XWExIbllTbm1oYm5xeUJhbVhjak40UzlkMVkwWXdyQXpOWGhTQzl4YjhDMTJwaTRhTnR5RDdQQ09qcUViZTQyNFJ5SzJVVkFVaDdBVy81WjZoRWgvM3VVZlJXRzVac2w1WmplZ1JVUE9EKzY5Y3M2TXdDVzRYcC9sMUpKRDRiOU1Ta2docEF3SFk1M21naVZ2ZjBEYnRkL1FOZXpqRHFHQ0twdyIsIm1hYyI6IjliNDkzMGQzMWIyNWU5ZTMwZWRmMDY4ZGE0ZTEzZjE3NzM5Mjg5M2NiZmI1MjI0MTI2NGQzMGUwOGI0YTg4OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+