Пропавшие в Екатеринбурге дети нашлись в Калужской области

Братьев шести и пяти лет увезли обманом.

Историю исчезновения двух братьев Филиппа и Савелия портал екатеринбургских новостей E1 начал освещать еще 8 августа.

Тогда отец шестилетних Филиппа и Савелия по договорённости с матерью забрал детей из садика.

Пара рассталась и по решению суда дети остались с матерью. Отец мог видеться с ними только с ее разрешения.

Вот и в тот день он получил его, и из садика должен был направиться с чадами на дачу к родителям, однако пропал.

Все это время мать и органы разыскивали детей и 15 августа стало известно, что их вернули матери.

Как оказалось, отец увез их в Кировский район Калужской области.

- Мальчики вернулись в Екатеринбург, - сообщила Любовь нашим екатеринбургским коллегам. - Нашли в Калужской области в глухом поселении. Спасибо отработанным действиям оперативных служб Кировского района и Екатеринбурга. 100% вовлеченность в поиски 24/7 дала результат. Дети со мной. Я сама лично забирала их у отца, а он явно не ожидал, что я приеду в считанные часы после новости.