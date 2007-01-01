Мошенники опустошили счета калужанки на сумму более 3 миллионов

В Калуге женщина стала жертвой обмана, лишившись более 3 миллионов рублей.

Как сообщили 18 августа в пресс-службе УМВД сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

Всё началось с телефонного звонка. Женщине представились сотрудницей Пенсионного фонда и сообщили, что обнаружена ошибка в начислении её трудового стажа. Чтобы исправить ситуацию, мошенники убедили пенсионерку назвать номер СНИЛС, объяснив, что эти данные нужны для записи в электронную очередь. Через некоторое время жертва получила SMS-уведомление о якобы поданной от её имени заявке на кредит.

Испуганная женщина перезвонила по указанному в сообщении номеру, где «специалист» сообщил, что её сбережения находятся под угрозой и их нужно срочно «задекларировать». Поддавшись панике, пенсионерка отправилась к банкомату и перевела все свои деньги на указанные мошенниками реквизиты. Только после этого она осознала, что стала жертвой преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полиция ищет преступников. Главный совет: если вам звонят с «экстренными» финансовыми проблемами - это 100% обман. Вешайте трубку и звоните в официальные организации.