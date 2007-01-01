Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Женщина пропала на даче под Калугой: возбуждено уголовное дело

73-летняя жительница Калуги исчезла 13 августа 2025 года.
Ольга Володина
18.08, 08:48
0 1288
Фото: СУ СК России по Калужской области
Она вышла из своего дачного дома в СНТ «Лесное» Бабынинского района и с тех пор не выходила на связь.

17 августа Следственный комитет по Калужской области сообщил, что по факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Организован оперативный штаб: в поисках участвуют следователи, полиция, МЧС, военные и волонтёры. Они обследуют местность с помощью спецтехники.

Пропавшая — женщина 165 см роста, каштановые волосы, голубые глаза. Если кто-то её видел или знает что-то о её исчезновении, просят звонить по номерам:  8 (920) 895-48-02 или »112».

