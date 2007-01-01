В Калужской области на сельском погосте обнаружили авиабомбу

В Калужской области на территории деревенского кладбища обнаружили опасную находку — авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Фото: МЧС России по Калужской области

Снаряд типа ФАБ-10 нашли в деревне Цеповая Сухиничского района. Об этом сообщили калужские спасатели 17 августа. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место и обезвредили боеприпас, предотвратив возможную угрозу для местных жителей.

Ведомство напомнило, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещено трогать их, перемещать или пытаться разобрать. Нельзя бить по корпусу, бросать в огонь или воду, а также оставлять без внимания. Такие действия могут привести к детонации и трагическим последствиям.

Если жители находят подозрительные предметы, похожие на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: «112», «01» или «101» с мобильного.