В Малоярославце произошла аварийная ситуация на сетях водоснабжения

Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфёнов.

ЧП случилось во время работ по прокладке новых тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону и модернизации теплового комплекса.

На улице Григория Соколова, где ведётся строительство новой блочно-модульной котельной, неожиданно обрушился грунт, несмотря на проведённые укрепляющие мероприятия. В результате были повреждены коммуникации.

Сейчас бригады «Водоканала» устраняют последствия аварии. По словам директора предприятия, подготовительные работы завершены, и специалисты приступили к восстановлению водопровода. Ожидается, что аварийная ситуация будет устранена к 15:00.