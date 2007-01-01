Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На трассе М-3 под Калугой столкнулись две фуры
Происшествия

На трассе М-3 под Калугой столкнулись две фуры

14 августа в 15:09 на 280-м километре автодороги М-3 «Украина» в Думиничском районе произошло серьёзное ДТП.
Ольга Володина
15.08, 08:14
0 501
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Actros.

Водитель Mercedes Actros — 70-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Сотрудники Госавтоинспекции тщательно исследуют место происшествия. Особое внимание уделяется анализу дорожных условий, погодных факторов на момент аварии и технического состояния обоих транспортных средств.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjU1YlMvZTl3elNZSTJXdjVGWVpYelE9PSIsInZhbHVlIjoiaHJZOStteTA0b2JydFlKdjIvLzJSZkdqSE5vV1YxV2RNY3N5N2lRU2txYjFyb3lod1JNQ1BSdnc2OTRtS2laOVFTd3BiSTY5VXp5QWFCNS9Nc2ZaRVJZaFlmL1QzZDR5aVpvSmlUbGh2OXA2MWtpQkNXV25PYXJZMVdUNXNvRkhaRkRlaGZ0bEdQSThQTDhqZCtuUFNsbW9uZndsbFAyckdtNFcwcjF0TmMvTEpYTmJsV0pMcEd0Q2tEQTR0bWJ2OW5xMTRLOXRiY29RYVkrS29vemFXQjZWYVlZTUtyWFdOOWZKMitZYWRXNVJlSGlYVThhdDlWVG51NlNRem1rVjZGYWRoVTBPS0NJakVSSlRBWkRKaXFLbi9rWTlZSCtZVUhLdHRHSkZIV1RLdldoV05Ndi80MWp4YlhVa1RhdEhKRGJZZWV4MTJFUC80Tm9QOHB3UzI0THpubHU2aS9EV1JFQWFHbnVRb2lTMlpuOEkvT0JyM3o4bllXc05SRG8xakk3WVhRVll0MmNXZUFwa1k5cVFhMU1zVkw2ejRRWlNWeE85R0NYR09mVHJ6aXhGZ0o0NjlrVGZmQkZoanNOeiIsIm1hYyI6IjdmODZmNzc4NGRjMmQ0YmQ1YzJiY2FiNmNlNWE0YTU5OThiZjU2ZWQ4ZTQ5ZTJkMDFiMmM1MjMyZWYwMWIyNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllDMU5sZlFnaDg5RkJhMmFhaHB6SGc9PSIsInZhbHVlIjoiNkdoaWwzdVVXcFRzZE1BbWExeTdxeDcybHRXV2VxaXhsbE1zZDF1Zk5ra0dwdzlQek1id2lwaDJPM2k0cXVmbzFCMk9Wa29Ta2pXTlZnUm5SaXU5bzZ6Y3pINTNEZ2R3SStUWlBETkxaNVJNMUN5ai9hNWJwdlEvUk1Mb2lVUVd5aVQwS1M1SFJ0NE1kSHBtQlk4SWJ2c3ZCMGxleVpvWk5sYkVuTXBxQ3o0cnd1ZGhFMFl4WWdkamV2bm96Qjl5My9pU0dCYUN5VlEveEhXMVNlUXZXdGViQkRxOS9yVis3WXJ3cWphL2J4Tlc4SjRFQWFaUmN3KzJ0R25uSjBBSHRwWGRNNFFaK2Rvby9zcXBQUEVKNDRTYnZ4SWl2dEZ6NmFWUVRpTTkvRE84UXlvY1E1dTk3WW81VDhZb0FmblN5VDRqTElYVmYvQWJSaEpXcDQvc0F3NTU4NlhRNkFqTzVYUHJpV1R5WFh2WXJNUlk1TDI3ZUV2REhFQ1djb21YL1FYMTBkeE5TaG5udSsyT2pxRE5ibFF6Z3RVeU84WVpVUHR4K21DTWpwbE1Ld3BuQjFmZlhnY2Q0WFdDdDVNS1ZENWF0d3hXc3FZUXFobmlxZi9rbmRDNTJtSmJ1d3gydG5MVEJRZVNUTW5NMlZqcWdPOHRIVUdYVzBhazYxQWRlbm9UVTZuUnZNM25NYUtER0w0cjZRN3R6R1RZdmxYcC9hcXBsUEp0NHdpM0ZRNlpGbTJRNTN4UkNXdWdvdzI4R2pDZm1OZ3I5Ry91T0Z5MFZocS9EOUpqa0ZwQ1UzSGM2Q2t5cEVSYUwrRUZBKzJvS2k1ZEpUZi9qbjJXUWhRYiIsIm1hYyI6IjM5NDA0N2I3MTkwYmU4ZTgwOTUxYWNjMWE4ZTRlZjgxNWU4ZmQwNGVlZDJiNGMyOWU3MzlmMTQ4OTlkODVmNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+