На трассе М-3 под Калугой столкнулись две фуры

14 августа в 15:09 на 280-м километре автодороги М-3 «Украина» в Думиничском районе произошло серьёзное ДТП.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Actros.

Водитель Mercedes Actros — 70-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Сотрудники Госавтоинспекции тщательно исследуют место происшествия. Особое внимание уделяется анализу дорожных условий, погодных факторов на момент аварии и технического состояния обоих транспортных средств.