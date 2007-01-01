В Людинове расследуют обстоятельства смерти мужчины

14 августа Следственный комитет по Калужской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины в Людинове.

Фото: Калужский Следком

Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 августа в одном из местных домов.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили ряд экспертиз. Также были допрошены знакомые погибшего и собраны сведения о его личности.

Расследование продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и ищет лиц, причастных к смерти мужчины.