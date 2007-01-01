Двое неизвестных забросали коктейлями Молотова еврейский культурный центр в Обнинске
Как мы уже писали, в ночь с 12 на 13 августа в Обнинске пытались сжечь здание.
Как выяснилось нападение произошло на местный еврейский культурный центр.
По информации, которая стала известна редакции из заслуживающих доверия источников, злоумышленники бросили в здание не менее трех бутылок с зажигательной смесью, повредив окно и входную дверь. Огонь удалось быстро локализовать, и внутренние помещения не пострадали.
Это уже второй подобный инцидент. 10 июля 2024 года неизвестные подожгли внутреннюю электроподстанцию центра. Тогда правоохранительным органам по подозрению в поджоге удалось задержать двух несовершеннолетних.
Местные власти и силовики ищут поджигателей.