В Калуге сбили самокатчика

Во вторник, 12 августа, около 17:22 в Калуге на улице Гагарина, 6А произошло ДТП. Об этом сообщили в полиции в среду.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Гольф», двигаясь по улице Академика Королёва в сторону Гагарина, при повороте направо столкнулся с водителем электросамоката «Whoosh G 597». За рулём самоката был 20-летний молодой человек, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись.

В результате аварии пострадал водитель электросамоката. Его доставили в больницу.