Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге сбили самокатчика
Новость дня Происшествия

В Калуге сбили самокатчика

Дарья Джуманова
13.08, 15:38
0 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 12 августа, около 17:22 в Калуге на улице Гагарина, 6А произошло ДТП. Об этом сообщили в полиции в среду.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Гольф», двигаясь по улице Академика Королёва в сторону Гагарина, при повороте направо столкнулся с водителем электросамоката «Whoosh G 597». За рулём самоката был 20-летний молодой человек, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись.

В результате аварии пострадал водитель электросамоката. Его доставили в больницу.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
80%
0%
20%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlM3bFAzSi9MM0kzTWFpRHRhYkQvb0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1J5dGlURW5lQlFYZTJQVVZPVm5hWGNQSU01ZEwxMFh2OGFQV3ErRFk3SkFZOG1JcVJpY2loYUc2RktqdVVhbnJXQ2ZYSmZReW9CdmZzRDRxOGtxSlJMeWZTdG82T3hCK05LcGx6T2tmYm5tOFFjRkFxVzNxbFgydFBZYjBDREpISGRoNFhpaXhyWVZZdjB1cmJIdWFTT2dOSElUVmdMSk5ISEtpNzFHNG5lZkZtT0lmeTA5NjlibWV4V3M1OGNJanhzOGRrMlFVL212b1RFQjlKUFNqb1FxUGJDa3hYNUcvOFB2Qk1rUUhxaG4xaGFnT0xmVUJLaDFnVWpWWG8vVTV0MjlKSDlYalZPNTU5VndyTFN4cHloU1FhMmZ4aTQyNTNFWEFCWUorMkFpWEZMUEFmdXFlK0pMdHA0bk43eS9rMWVya0lQNk1uaHVLdzNhL0drSVlqZGl1VWNYR2IwdUNMYlFWOWZVaytzbWs1VFRweC83bVdLN3JBRThzZlJlQ25Kem9XTkRwNG9WOWdTeTYyUVZjZk1aRFB5MW16dGJxS210dTNHQTlDcW1SNlEvRG94clFzdjV0dm84Q24wbyIsIm1hYyI6ImQxYjVlMzFjM2U2NzVkZWM4NWM3NGNlMzVmNzlhYzkzNTcxMzI5ZGU5OTc4NjYwYmIzZjZmOTIwYWFkZWM0YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndlOXhxT3l4ZTN3M0pqZWl1S2VjUnc9PSIsInZhbHVlIjoiY3cySW1sZlIzeCtmckpQd0xSSEZ1TjFNSGZZUDlNajBiVklkbDJ6R0NpTHhOS0xOZG5yUmVtTVY2bWFMd3paeFRPNjcyWVVGZksyaDVNZFBObWlwNWNkcmNpU3h1M1lRTWFETGhIaXc3MDZmdE1CbUlLcVFKak5xUkpvZjRpRi9KalBEZlpoOTUvNDRoblZodFhWaDgvTktYbkNrTndxNkJWMGFYdGVvbUFaNks5cFYxbWJPRkFPcTVkdG50bS9BcC9zT2ZOTzluUmpBMVFpUEd3Vk9HYzZ4Z1BTQ0lQZFZnOGE1UlY4c29IelgxWFNLN1ZiUDZRZzR6L05CbEpQS2JJZGczWjlTZDRqOEVTRHk1Wjd2ZWlqV0VNa0JBMVhVaTcrMEN5NjJUNWVqYk9vY1JwWUd5eVFLZS9XdmNGOVpETEljeWhENWxDMkU2OVpBaFNzOE12QzM4SGp2K3poNDJXWkx5cSt6L2N5M2xLaEhBMU1ESnJ2K0NrNCtBQ1hSSlkrdlZNbE9mUENWZVNZWStwZ2IyRUdYd3l1bWlWaExCeFpFTTNlYVg0TUttMStSdnhLeUkrNUl5MmNJNFQ5cmpuYTlHV0hCWnpZR3Nxem4xT2hWNGE0NFUxUGtoTi9DK0tmeW1EejVkUXZmY0VhNkZtSmo5NGlCd2dBMW94dDhaUHNGT0QvYVBkbEVHWk9EMWNUcmVaWWo2TFBuakNBcGsxVFlzajl1STFaSGN4U0I2RGhTNXpIRzJRY0piRHRjRG54VE15SFZYQ0c2V3MvelBheWxXVWRMTWhvbGMvbExub0NtTGFhVVVvSEpzRDduVWdJdW50dFlyV0VmM0VSbiIsIm1hYyI6IjRhNjA4ZjRlMTk1MTNkYTdhNzM4YjBhYjdlNDZkYmE3ZGZmMDZkN2E0ZGJhMGE3OWZjYzdhOWNmNzgzMjhkYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+