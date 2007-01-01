Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ВАЗ врезался в стоящую машину
Новость дня Происшествия

В Калуге ВАЗ врезался в стоящую машину

В Калуге в ночное время зафиксировано дорожное происшествие.
Ольга Володина
13.08, 09:21
0 1171
Фото: ГУ МЧС РФ по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент случился 13 августа после полуночи на улице Плеханова, где движущийся ВАЗ-2105 совершил наезд на неподвижную «Тойоту Камри». По информации МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

К месту ДТП оперативно выехали спасатели, автоинспекторы и медицинские работники. Специалисты оценили обстановку и оказали необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего. Рассматриваются различные версии причин столкновения, включая возможное нарушение ПДД.

Фото: ГУ МЧС РФ по Калужской области
Фото: ГУ МЧС РФ по Калужской области

Лента настроения
8 оценили
25%
0%
0%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF3aVVQbXhleEh6aWx0bVhFL3dFMUE9PSIsInZhbHVlIjoiejMyUlhIODYzQ05ZWHdFOWs1Unp2enBkY3FTcHJzclZRUWpFRXAwU25Kc0c0SkZuNjYydXZ5eEtsUy9kQ3pFL2pYeE1XVDkzc0ZTSjJ6M2ZHSFlUY3ZOMHdxVERmdTRWSXYyUnFKY3BOZHZjUVlJU2RLNjdLc0lNa3oxUWlWeHhvSUpCZ3U4QmtZc21LRWFuV0c3cU5uOE9EUEhHbEJJdENRUmFlLzFkeURudUVhTUpONW9ZOWFsMlBkMFpxVWc1VHVwMkNNZnE1RkRRSmh3ejh0MWttdkN6aGxlL2dGUmJ4RWZnUndPM282SkpzS1U0VHg5YWNXd3ZMQ2wvRHN6MnZhVWw3TkxkS1V2d2kyTjFORUFHa0JRSWZoT2FoaWRhaVlFQzlDZjVYWTRjRVpMZ3FEbGpIR3NiZDNCVmVrSVFrTWxwT2loRHpxRW5Jai9yUmFGN0VWalhnN0xJUXIwSjhrRXkrQXVscUxZYmRpb21BeHZ6SENWbFdnYjZDRFVTUXNabm5PeUtUOTZUSHZJWG5jN1ZtQVhoNkRGRnExYmhEQVkzUlF1Q0lkRUc1d2NpYlZPeU5nclE3a3JaL0ZhcyIsIm1hYyI6IjEyOWVkMDVkZGNlODQ2ZDg1OWRjYzUzMTU1YzdlZmZlMWQwYWM2OTg4NTYyNGI2M2I4ZTY2ODQ0YTg4ZWIxM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdEYnFzYUxYWlUwcUpUZ1M5ZGpUSVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1pqQ1RkT1NlU25Oa3ErVTlUUDBqQ3VneCt4dXZycHBIQWEwRkZ2bDFXdmdKZER0d3MwaFpqN2FPWXByWlRhZVp5WWFIWVlEUEMwYTVaZ29IdWUvTnRpLzhrR3lTS2pYYmt4eHBPaFNHaEhBQWQwRm1iZTkzTlFjZnVPeXNIeHdLL1NtTnIrbCs5cjAydVp3bjhPUFVncmRleXVEenBPVkQrM2hwOG5mbDFFZ2w1Tk9NRWdEWlVFSkp4MGxwOERuLzBaRHZvb2JYOVRZMjJ0UncvNkNSblhGSXFxVHpRd1ZkUmRpamQ1RmZkb3V1cVhESTNsQkU2NFdQTDV6empEWVFjekVxNkZZNngzRFhvQnFqYnVDZm9PZ2VTdmZvc01PWEJuRUZYV1h4blErNktKTm4rN3MwYWFweWN0WS9SQkUwanNaR3VUNExCcmlzT0NqV3MwSzVzd2tKVnY4UldKcDhNRFVKamdqcUgwT1NGUmIzZ0gwUWhHcFRyanhhN0Q2K1N1THR0Y3JtZDZZb1d1cDFFR2liOEg5bS90V0hQTDBaTUpyQjk3TkRJNDNDdm04eGJUamJrT2xlNDgzaVJRd2lnZlZtMUlzaHZ5aTBFTU1NMVpBT0tIRVpJNmhRb0lwVlhZb082NW1KUm91TWZnSVRCZW80TE11VE1CcmRwcFdzWGFuVFBuT2gzYmtYeTN1N3o2MGs3WkxlcnNKbjVOSkUwZE9WVk1EWmRPRCtKaUZiYUFQVVlWTDJacFlDMGV2d09aa2tXbVlRNmNuYUJuSEFHMWNSYVppczJxN1JGUWxGWldsc0F0bTU4TG5MUTBLZDVyamJ2NkhuNXlDV3VWWCIsIm1hYyI6ImY4ZmVkZWM5NzYzNTU2N2ZjNmZjMDQwNmQwZmNhOTk0ZjExMTA2NWRkNjA2MTJmYWIzMDk1NDE1NjNlMWMyNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+