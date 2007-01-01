В Калуге ВАЗ врезался в стоящую машину

В Калуге в ночное время зафиксировано дорожное происшествие.

Фото: ГУ МЧС РФ по Калужской области

Инцидент случился 13 августа после полуночи на улице Плеханова, где движущийся ВАЗ-2105 совершил наезд на неподвижную «Тойоту Камри». По информации МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

К месту ДТП оперативно выехали спасатели, автоинспекторы и медицинские работники. Специалисты оценили обстановку и оказали необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего. Рассматриваются различные версии причин столкновения, включая возможное нарушение ПДД.