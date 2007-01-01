Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области подросток погиб в ДТП на квадроцикле

Дарья Джуманова
12.08, 10:09
12 августа на автодороге Асмолово-Новое Село в Барятинском районе произошла авария, сообщили в полиции.

По предварительным данным, около 5:36 утра несовершеннолетний водитель 2011 года рождения, управляя квадроциклом Hummer 320 RX без госномеров, не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле.

В результате аварии водитель квадроцикла погиб. Его пассажир, подросток 2009 года рождения, не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

