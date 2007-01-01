В Калужской области произошло тройное ДТП из-за неправильного разворота
10 августа на 100-м километре трассы А-130 «Москва–Малоярославец–Рославль» произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, сообщили в полиции в понедельник, 11 августа.
Предварительно, виновником столкновения стал водитель «ГАЗ-2824», который при развороте с прилегающей территории не уступил дорогу KIA.
От удара KIA вынесло на встречную полосу, где машина лоб в лоб столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом. После этого фура съехала в кювет.
Водитель KIA получил травмы — его госпитализировали в больницу Обнинска.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.