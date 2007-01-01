Афиша Обнинск
На трассе в Калужской области перевернулась иномарка
Происшествия

На трассе в Калужской области перевернулась иномарка

В ночь на 11 августа в Мосальском районе произошло серьезное ДТП.
Ольга Володина
11.08, 09:23
0 372
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, около 00:07 в деревне Тарасково автомобиль Mitsubishi опрокинулся на проезжую часть. В аварии пострадал один человек.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий участвовали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы. Следователи устанавливают причины, по которым водитель потерял контроль над автомобилем.

