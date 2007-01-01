Над Калужской областью уничтожили очередную группу вражеских дронов

10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских дронов над территорией Калужской области.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 10 воздушных целей были сбиты днем над Людиновским, Кировским, Думиничским, Юхновским, Боровским и Ферзиковским районами.

В Жуковском районе при ликвидации одного из дронов ударной волной повреждено остекление балкона в жилом доме, пострадавших среди населения нет.

В вечернее время в том же Жуковском районе сбили еще три беспилотника, обломки которых повредили два припаркованных автомобиля.

На все инциденты оперативно реагировали аварийные службы. Серьезного ущерба критической инфраструктуре не зафиксировано.

Местные власти окажут необходимую помощь гражданам, чье имущество пострадало в результате атак.