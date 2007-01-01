Системы ПВО уничтожили семь вражеских дронов в Калужской области

Днем 9 августа расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Калужской области.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, цели были ликвидированы над шестью районами: по одному БПЛА в Сухиничском, Мещовском, Юхновском, Людиновском районах и Обнинске, а также два аппарата в Кировском районе.

На местах работают оперативные группы. Согласно предварительной информации, инциденты не повлекли за собой человеческих жертв и не причинили ущерба инфраструктуре. С полуночи аэропорт Калуги трижды вводил временные ограничения на полеты.

Региональные власти держат обстановку на постоянном контроле. Жителям области рекомендуют проявлять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах по единому номеру экстренных служб «112».