Происшествия

Силы ПВО сбили еще пять дронов над Калужской областью

9 августа силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области.
Ольга Володина
09.08, 13:45
Как сообщил губернатор Владислав Шапша, воздушные цели были нейтрализованы в разных районах: по одному в Перемышльском, Мещовском, Думиничском, Жуковском районах и непосредственно в Калуге.

На местах падения беспилотников работают оперативные группы. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и повреждений инфраструктуры.

Региональные власти продолжают мониторить ситуацию. Жителям рекомендуют оперативно сообщать о любых подозрительных объектах в компетентные органы по телефону «112».

