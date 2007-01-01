Афиша Обнинск
Происшествия ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области
Происшествия

ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области

9 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны в Кировском районе.
Ольга Володина
09.08, 11:05
На месте происшествия работает оперативная группа, предварительных данных о пострадавших или разрушениях нет.

В связи с угрозой воздушного нападения аэропорт Калуги временно прекращал прием и отправку рейсов почти на час. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и сняты после ликвидации угрозы.

Ситуация в регионе остается под контролем. Все системы ПВО работают в усиленном режиме.

