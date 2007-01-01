Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

13 дронов сбито в Калужской области, 97 - по всей России

Ночью 8-9 августа силы ПВО провели масштабную операцию по защите воздушного пространства.
Ольга Володина
09.08, 08:09
0 982
В Калужской области уничтожено 13 беспилотников. Как сообщил 9 августа губернатор Владислав Шапша, атака была отражена в девяти районах:

·         Дзержинский район – 1

·         Мещовский район 3

·         Жуковский район 2

·         Мосальский район 2

·         город Калуга 1

·         город Обнинск 1

·         Сухиничский район 1

·         Кировский район 1

·         Ферзиковский район 1

По данным Минобороны РФ, всего за ночь сбито 97 БПЛА. Кроме Калужской области дроны сбили в следующих регионах:

·         Курская область - 28

·         Брянская область - 13

·         Тульская область - 10

·         Орловская область - 8

·         Белгородская область - 8

·         Азовское море - 7

·         Краснодарский край - 5

·         Ростовская область - 2

·         Республика Крым - 1

·         Московский регион - 1

·         Липецкая область - 1

Региональные власти подтверждают отсутствие жертв и разрушений. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности.

