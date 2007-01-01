13 дронов сбито в Калужской области, 97 - по всей России
В Калужской области уничтожено 13 беспилотников. Как сообщил 9 августа губернатор Владислав Шапша, атака была отражена в девяти районах:
· Дзержинский район – 1
· Мещовский район 3
· Жуковский район 2
· Мосальский район 2
· город Калуга 1
· город Обнинск 1
· Сухиничский район 1
· Кировский район 1
· Ферзиковский район 1
По данным Минобороны РФ, всего за ночь сбито 97 БПЛА. Кроме Калужской области дроны сбили в следующих регионах:
· Курская область - 28
· Брянская область - 13
· Тульская область - 10
· Орловская область - 8
· Белгородская область - 8
· Азовское море - 7
· Краснодарский край - 5
· Ростовская область - 2
· Республика Крым - 1
· Московский регион - 1
· Липецкая область - 1
Региональные власти подтверждают отсутствие жертв и разрушений. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности.