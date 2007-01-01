Афиша Обнинск
В Калужской области ищут мужчину с потерей памяти
Происшествия

В Калужской области ищут мужчину с потерей памяти

Дмитрий Ивьев
08.08, 12:51
0 620
В четверг, 7 августа, в московском поселке Коммунарка пропал 67-летний Владимир Васичев.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга», у пенсионера возможна потеря памяти.

По появившейся информации, он может находиться в Обнинске.

Жителей региона просят помочь с поиском.

Рост мужчины – 175 сантиметров. Он обрит наголо. Был одет в синий спортивный костюм, белую футболку, кроссовки и черную кепку.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

