В Калужской области ищут мужчину с потерей памяти
В четверг, 7 августа, в московском поселке Коммунарка пропал 67-летний Владимир Васичев.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга», у пенсионера возможна потеря памяти.
По появившейся информации, он может находиться в Обнинске.
Жителей региона просят помочь с поиском.
Рост мужчины – 175 сантиметров. Он обрит наголо. Был одет в синий спортивный костюм, белую футболку, кроссовки и черную кепку.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.