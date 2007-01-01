Афиша Обнинск
Громкое убийство в Калужской области: под суд пойдет директор лесничества
Новость дня Происшествия

Громкое убийство в Калужской области: под суд пойдет директор лесничества

Дмитрий Ивьев
07.08, 15:42
Получила продолжение история с массовым убийством людей в деревне Усохи Куйбышевского района, произошедшая в январе нынешнего года.

В четверг, 7 августа, стало известно, что завели уголовное дело на директора Куйбышевского лесничества.

Мужчину подозревают в халатности, которая привела к гибели людей.

По версии следствия, 28 января директор выявил факт незаконной рубки лесных насаждений вблизи деревни Усохи.

- После этого обвиняемый, в нарушение установленного порядка, не уведомил органы внутренних дел о выявленном правонарушении и направил на место происшествия пятерых сотрудников лесничества без полицейских, - прокомментировали в Следственном комитете. - В результате трое сотрудников лесничества были убиты, а двое захвачены в заложники лицом, осуществившим незаконную рубку лесных насаждений. Здоровью сотрудников лесничества, оставшихся в живых, причинен тяжкий вред.

У директора лесничества изъято оружие, боеприпасы, компьютерная техника и средства связи. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

