В Калужской области медведь напугал любителей шашлыка

Инцидент произошел в Малоярославецком районе рядом с городком Малоярославец-5. Он расположен между деревнями Ерденево и Хрустали.

Очевидец рассказал в сообществе «ЧП Малоярославец», что их компания жарила шашлык. Внезапно медведь появился из-за кустов и остановился в семи метрах от людей. После этого зверь сам ушел.

- Если бы не костер, думаю, что вряд ли он отступил бы, - прокомментировал местный житель.

Ранее в июле медведей видели в селе Ильинское.

В последние годы популяция этих животных в лесах Калужской области заметно выросла. По последним официальным данным, в регионе около 140 медведей.