В Калуге еще одна авария произошла на опасном перекрестке
Около 8 утра в четверг, 7 августа, на пересечении улиц Степана Разина и Тульской столкнулись легковушка и грузовик.
Автомобили двигались по Тульской со стороны Энгельса и притерлись.
Перекрыта правая полоса. Пробка по Тульской в сторону центра растянулась до перекрестка с улицей Горького.
Напомним, этот перекресток является одним из самых аварийных в городе. Однако чаще автомобилисты бьют машины в другой точке – у входа в университетский корпус.