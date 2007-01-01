Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге еще одна авария произошла на опасном перекрестке
Происшествия

В Калуге еще одна авария произошла на опасном перекрестке

Дмитрий Ивьев
07.08, 08:52
0 920
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 8 утра в четверг, 7 августа, на пересечении улиц Степана Разина и Тульской столкнулись легковушка и грузовик.

Автомобили двигались по Тульской со стороны Энгельса и притерлись.

Перекрыта правая полоса. Пробка по Тульской в сторону центра растянулась до перекрестка с улицей Горького.

Напомним, этот перекресток является одним из самых аварийных в городе. Однако чаще автомобилисты бьют машины в другой точке – у входа в университетский корпус.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InYwbGdsVkM2b1cyL0FUSlJZaStiM0E9PSIsInZhbHVlIjoiZHZ4dW8zaXZHRVp4WFl6ZHZLRjZWUDdzY0xKQzNRR1pjYTUyWStYZjF5MGZHUFRVZlBDNVpqb0RXS2NSZit6eURwZDlwWWY2RE9pUG5yVHU2VVZUWnZhNTArb0tqZFZIOTVzODN0VXN6SFpNd2xPdGNHbGtoWFd1MGo4RDJ4YnZDNnprZlgvQk1VQ2tidTB5M2FzTGx2UHBPd1RQNTNadVFmZXNRRjlSWWFBcW9WSDRPV3FZclk3YzJYVHpicjVpaXErWC85dHhnMFpWQTN1NTZhdTd0NzMrUEhjQ2hOWHl6V011Mmt4QTR2blZPM2lJZ0xQb2hjVlRPc1RMS0RlU2tzcjdKNzU3UHlXaUNOS284L1YyekZheitSU2t6TTNObkZZM0VjY2ttSzA0aGlub1hlQ2JhRnYvWDBUUVNwS0M2VEVGVHh0THZLemRnWTFvZGpFYzZic296TnBLK29KSi9kVUxhWFFpVFYvSFVZWm1nSEZIMXZmWXFtZ1VhMEJuQnY3TkRYK2o2emVUOG00eThVTS9VOWlja3NMc2hzR2JUbWVERENLUGxsd2RLZEhCeWRvZEo2U3g5WEw1QkUzNiIsIm1hYyI6ImY0OTY4ZmEzNDYwZmY4YzA5ZTZjNDM5NWZhMzEzZmZiNzA4ZTAwYzc5M2M4Mjg5N2JhNWI1OTAwNzA0MDllMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklTVTFGTE9yd0Y1SkwzT3VLa2lrenc9PSIsInZhbHVlIjoiZyt3RUtFaDZnNmZsTjdJM0ZuNytKZ1BBbUhJYW5kdDlRWEFHaVRLV2RVT0hOaTJDU2MwYWNaOEFNeVlRdFNMM0IwazVLSGtKYXZ0SDQyR25STTlPdUxnZXpqRDc0NEVKRnR1V2x5eC82MmhqWHlSTlpxZlo1QXhGVlM0a2ZKMmVZNERMTnFSc3ZlS1pXQzFFR3QrOURJUC9NZ1BoU3l1NElkVXNVSElERERaK0NCNXVuMW9YN3g0bENxUTZsWWNpaWkyM2s0WHAzck53ZFpOMTdyKzBZNEtWTDJwdXNzUUxMbGpzM2VHRFEveWF0bGtpWFh4TEhuanE4VGJ5TktCcXhsL3dLemo2U1dnK3I4TUEwcUxBNnBPVEdJOWdYWWRCMEcxeEpWeEdyWkI0ZGFEMVFFd3FuMStMak9GODlmRS9RWWh6LzFmRFpBeG13WHJOY1Jkc1p6dGFIUUpyeGFLR3NzMENENDYzNVBJV2NUeExGWjhQaXEyY2Q5RVI1Nnllang2bW0xUzNYVkg5QVdiUllNRjNuOGMwQWVDRVJzZTFwV3Y0V3RmNkwvRUh3MGNEcFIzZnVKSXVvMzhhaDBNRVVtRU9OaTBLaThXZTRQRUI3ZU5oQVRlcWFHcE1weU5CeDF1Sys2eWdLYXQ1WWM0VUlIa2tnZ2NOS1BNcU5XZWFoOGVodkRFaFVVSFZJVTRyNXdvcXkzaW1lKytqa2RTdnR5ZVM5ZWQveG9oUXNOUWY0cnBDQ2pOOTFLelRuajdkaTdQRDd4WkVqMDVIeExvdlNaVnpDcDE3MGdCYkpNT1ZxTktQdmw3L2lEOHBtMUw1MGZxSnprQTFVb2tycVBPSiIsIm1hYyI6Ijk2NDliOWNiNzFkY2U2ZGEyMWQ3ODJkOGRjYjEwZjBjZGUxYTdmNTRjZGFkOTRkMmI1ZDJhMzMyZWVhMTU4YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+