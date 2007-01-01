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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими на дороге Калуга – Медынь

Дарья Джуманова
06.08, 11:15
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Напомним, трагедия произошла 5 августа на территории Дзержинского района.

По предварительным данным, на участке между Кондрово и Полотняным Заводом 18-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «Рено Степвей». На месте аварии скончалась 18-летняя пассажирка «Лады». Позже в больнице скончался водитель «Рено», 72-летний мужчина, и его пассажирка, 69-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности двух и более лиц», сообщили в прокуратуре 6 августа.

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