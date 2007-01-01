Три человека погибли в ДТП на дороге Калуга – Медынь

Стали известны подробности о трагическом случае, произошедшем вечером во вторник, 5 августа.

По предварительной информации полиции, на участке между Кондрово и Полотняным Заводом 18-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «Рено Степвей».

На месте аварии погибла 18-летняя пассажирка «Лады». Позже в больнице скончались 72-летний водитель «Рено» и 69-летняя пассажирка этой машины.

Сам молодой водитель «Лады» с травмами доставлен в больницу.