В Калужской области мужчина пропал в лесу
В воскресенье, 3 августа, в деревне Поляна Жиздринского района ушел собирать грибы и не вернулся 61-летний Николай Поздняков.
Мужчина до сих пор не найден, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост калужанина – 175 сантиметров. Он был одет в темно-синий спортивный костюм, зеленые сапоги и белую кепку. С собой - белое ведро.
Волонтеры организовали поиски в лесу.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.