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Происшествия

В Калужской области мужчина пропал в лесу

Дмитрий Ивьев
05.08, 16:33
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В воскресенье, 3 августа, в деревне Поляна Жиздринского района ушел собирать грибы и не вернулся 61-летний Николай Поздняков.

Мужчина до сих пор не найден, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост калужанина – 175 сантиметров. Он был одет в темно-синий спортивный костюм, зеленые сапоги и белую кепку. С собой - белое ведро.

Волонтеры организовали поиски в лесу.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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