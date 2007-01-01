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Минувшей ночью вражеские беспилотники были ликвидированы в Калужской области

В ночь на вторник, 5 августа дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Барятинским и Спас-Деменским районами.
Владимир Андреев
05.08, 07:45
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- На месте работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Минобороны России заявило, что всего в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 24 украинских дронов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Ростовской областями.

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