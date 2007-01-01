Минувшей ночью вражеские беспилотники были ликвидированы в Калужской области
В ночь на вторник, 5 августа дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Барятинским и Спас-Деменским районами.
- На месте работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Минобороны России заявило, что всего в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 24 украинских дронов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Ростовской областями.