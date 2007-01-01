В Калуге провалился асфальт перед старинной церковью

Яма образовалась в 1-ом Красноармейском переулке напротив входа в Казанскую церковь XVIII века.

В соцсетях люди опасаются, что храм может повторить судьбу церкви на улице Смоленской, где начала разрушаться колокольня. В понедельник, 4 августа, ситуацию прокомментировал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков:

- Никакой угрозы физической сохранности объекта, его конструктивной схеме не выявлено. Будем дальше продолжать следить за состоянием храма. Городские службы при этом сейчас занимаются устранением данного провала дорожного полотна.