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В Калуге провалился асфальт перед старинной церковью

Дмитрий Ивьев
04.08, 14:57
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Яма образовалась в 1-ом Красноармейском переулке напротив входа в Казанскую церковь XVIII века.

В соцсетях люди опасаются, что храм может повторить судьбу церкви на улице Смоленской, где начала разрушаться колокольня. В понедельник, 4 августа, ситуацию прокомментировал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков:

- Никакой угрозы физической сохранности объекта, его конструктивной схеме не выявлено. Будем дальше продолжать следить за состоянием храма. Городские службы при этом сейчас занимаются устранением данного провала дорожного полотна.

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