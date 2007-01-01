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В Калужской области утонул рыбак

Дмитрий Ивьев
03.08, 12:13
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В субботу, 2 августа, тело мужчины нашли в пруду на территории рыболовной базы в Малоярославецком районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, несколько мужчин находились на водоеме и ловили рыбу, - пояснили в СК. - Один из них решил искупаться и зашел в воду. Его отсутствие никто изначально не заметил. Впоследствии мужчина был обнаружен в пруду с лицом, погруженным в воду, без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина был пьян.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Следователи призывают калужан не купаться в пьяном виде.

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