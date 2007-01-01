В Калужской области утонул рыбак
В субботу, 2 августа, тело мужчины нашли в пруду на территории рыболовной базы в Малоярославецком районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- По предварительным данным, несколько мужчин находились на водоеме и ловили рыбу, - пояснили в СК. - Один из них решил искупаться и зашел в воду. Его отсутствие никто изначально не заметил. Впоследствии мужчина был обнаружен в пруду с лицом, погруженным в воду, без признаков жизни.
По предварительным данным, мужчина был пьян.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Следователи призывают калужан не купаться в пьяном виде.