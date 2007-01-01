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В Калужской области два человека погибли и пять пострадали в лобовом ДТП

Дмитрий Ивьев
03.08, 12:14
0 1960
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Трагедия произошла около 8 утра в воскресенье, 3 августа, на дороге Бетлица – Киров в Куйбышевском районе.

По предварительным данным, в деревне Зимницы водитель минивэна «Форд Гэлакси» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Погибли водитель и пассажир «Форда».

Травмы получили четверо детей, находившихся в этой машине, а также водитель «Газели», сообщили в управлении МВД по Калужской области. Пострадавших доставили в больницу.

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