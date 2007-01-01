В Калужской области два человека погибли и пять пострадали в лобовом ДТП
Трагедия произошла около 8 утра в воскресенье, 3 августа, на дороге Бетлица – Киров в Куйбышевском районе.
По предварительным данным, в деревне Зимницы водитель минивэна «Форд Гэлакси» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».
Погибли водитель и пассажир «Форда».
Травмы получили четверо детей, находившихся в этой машине, а также водитель «Газели», сообщили в управлении МВД по Калужской области. Пострадавших доставили в больницу.