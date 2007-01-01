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На предприятии Калуги погиб рабочий

2 августа 2025 года на территории предприятия по адресу Грабцевское шоссе, произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Ольга Володина
02.08, 17:22
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Фото: Прокуратура Калужской области
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По предварительным данным, опубликованным Прокуратурой Калужской области 2 августа, 62-летний охранник складских помещений погиб в результате того, что его придавило автомобильным погрузчиком. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Прокуратура города Калуги организовала координацию работы всех правоохранительных органов на месте трагедии. Следователи начали доследственную проверку для установления точных причин и обстоятельств произошедшего.

Ведомство сообщило, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных нарушений техники безопасности, которые могли привести к трагическому исходу.

 

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