СК России взял на контроль расследование смертельного ДТП в Калужской области

В официальном аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» появилось видеообращение матери детей, пострадавших в ДТП в Калужской области.

Фото: Приёмная Председателя СК России

Как сообщила пресс-служба ведомства 1 августа, трагедия произошла в январе, когда водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной семьи. В результате аварии мальчик погиб на месте, а его сестра получила тяжелые травмы.

После публикации обращения, где выражалась критика в адрес правоохранительных органов за затягивание расследования, Председатель СК России поручил руководителю калужского следственного управления Марку Харламову принять меры для передачи дела в производство следователей СК. Ранее вопрос о передаче материалов уже поднимался перед прокурором региона.

Исполнение поручения взято на контроль центрального аппарата Следственного комитета.