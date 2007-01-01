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СК России взял на контроль расследование смертельного ДТП в Калужской области

В официальном аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» появилось видеообращение матери детей, пострадавших в ДТП в Калужской области.
Ольга Володина
02.08, 09:32
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Фото: Приёмная Председателя СК России
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Как сообщила пресс-служба ведомства 1 августа, трагедия произошла в январе, когда водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной семьи. В результате аварии мальчик погиб на месте, а его сестра получила тяжелые травмы.

После публикации обращения, где выражалась критика в адрес правоохранительных органов за затягивание расследования, Председатель СК России поручил руководителю калужского следственного управления Марку Харламову принять меры для передачи дела в производство следователей СК. Ранее вопрос о передаче материалов уже поднимался перед прокурором региона.

Исполнение поручения взято на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

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